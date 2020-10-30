Ученые выяснили, что в Карелии жили древние предки европейских собак

Подведены итоги полного генетического исследования древних собак, охватывающего всю историю их взаимоотношений с человеком, сообщает РИА Новости



Ученые выяснили, что 11 тысяч лет назад в разных частях света уже существовали пять различных генетических типов собак. Работа об этом опубликована в журнале Science.

Международная команда из 21 страны, куда входили и российские ученые, обобщили генетические данные по 32 находкам древних собак возрастом от 100 до 11 тысяч лет из Сибири, Европы и Ближнего Востока. Авторы секвенировали 27 полных геномов, добавили пять изученных ранее и сравнили их с выборкой геномов современных собак со всего мира. Это самое полное генетическое исследование древних собак на сегодняшний день, охватывающее всю историю их взаимоотношений с человеком.

"Собака — старейшее домашнее животное, у нее очень давние отношения с людьми. Таким образом, понимание истории собак учит нас и нашей истории",

— приводятся в пресс-релизе издания слова первого автора статьи Андерса Бергстрёма (Anders Bergström), палеогенетика из британского Института Фрэнсиса Крика.

Авторы обнаружили, что все древние собаки имеют общую родословную, отличную от современных волков. Хотя точное время и место одомашнивания установить не удалось, результаты показывают, что 11 тысяч лет назад, еще в период палеолита, собаки были уже сильно диверсифицированы — ученые установили по крайней мере пять основных генетических линий, которые легли в основу большинства современных пород. Так что процесс приручения должен был начаться задолго до этого момента.

Ученые дали название выделенным генетическим типам: неолитический Левант, мезолитическая Карелия, мезолитический Байкал, древняя Америка и поющая собака Новой Гвинеи. И следы этих линий можно найти у современных собак. Наиболее разнообразны в генетическом плане европейские собаки.

"Если мы оглянемся более чем на четыре-пять тысяч лет назад, то увидим, что Европа отличалась большим разнообразием собак. Но, несмотря на все разнообразие, генетически они происходят из очень узкой подгруппы, существовавшей до этого",

— говорит Андерс Бергстрём. —

Таким образом, если раньше Россию в шутку именовали родиной слонов, то сегодня Карелию, вполне серьезно, признали родиной собак.

Изображение с сайта РИА Новости