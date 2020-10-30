Обнаружены тысячи вирусов, которые могут привести к новым пандемиям

Птицы и млекопитающие являются переносчиками до 850 тысяч вирусов, которые могут потенциально обрести форму пандемий. К такому неутешительному выводу пришла группа международных исследователей в области биологии, экологии и вирусологии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

В докладе ученых, представленном на семинаре межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам, говорится, что летучие мыши, грызуны и приматы могут иметь около 540–850 тысяч вирусов. Все они могут передаваться человеку. Исследователи заключают, что существует риск возникновения примерно пяти новых болезней в год, каждая из которых может иметь пандемический потенциал.

Однако ученые не перекладывают всю ответственность исключительно на природу. Исследователи отмечают и роль человека в возникновении эпидемий.

«Те же виды деятельности человека, которые вызывают изменение климата и утрату биоразнообразия, также создают риск пандемии из-за своего воздействия на нашу окружающую среду», - говорится в докладе. (фото ria.ru, Alexander Raths)