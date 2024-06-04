Уроженец Карелии отправился служить после теракта в Москве и погиб

В Лахденпохском районе 5 июня пройдет церемония прощания с погибшим на СВО военнослужащим. В поселке Куликово будет похоронен 41-летний Максим Чечет, сообщает паблик администрации района.

По данным источника, Максим Чечет родился в поселке Тоунан, в Карелии окончил школу. После армии служил на судне по контракту, жил в Санкт-Петербурге. После теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве в марте этого года уроженец Карелии принял решение служить по контракту в зоне СВО. 13 мая он погиб.

Максим Чечет будет похоронен рядом со своим отцом в поселке Куликово. У него остались жена и 10-летний сын. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com