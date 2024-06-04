Парфенчиков сообщил о спуске краболова на воду в Петрозаводске

В Петрозаводске спустили на воду краболов «Капитан Фирсов». Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Судно было построено на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Заказчиком выступила группа компаний «Русский краб», для которой завод построил уже третье судно.

«Вместе со своим руководителем Владимиром Майзусом коллектив завода делает огромную работу: опережающими темпами создает суда высокого качества и развивает российское судостроение, несмотря на препятствия недружественных стран»,

- отметил глава региона.

Первое судно - «Капитан Александров» - было построено на заводе в Петрозаводске в 2023 году. Сейчас оно успешно работает на Дальнем Востоке. Второе - «Капитан Егоров» - вскоре войдет в состав промыслового флота. Впереди у завода работа над четвертым краболовом. // Фото управления пресс-служба главы РК