Три выпускницы из Петрозаводска сдали ЕГЭ на 100 баллов

Появились первые результаты Единого госэкзамена. У Петрозаводска есть первые стобалльники, сообщила глава города Инна Колыхматова.

Так, выпускница гимназии №30 Анастасия Лебедева сдала на 100 баллов ЕГЭ по химии. Эвелина Неронова из лицея №13 и Наталья Егорова из Академического лицея добились такого же результата на экзамене по литературе.

Напомним, в Карелии в этом году ЕГЭ сдают около 3300 человек. Из них 3000 - это выпускники этого года. // Фото: freepik.com / Yanalya