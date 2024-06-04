04 июня 2024, 17:24
Часть жителей Петрозаводска в среду останется без электроэнергии
Энергетики будут работать 5 июня в Университетском городке
В среду, 5 июня, часть жителей Петрозаводска на несколько часов останется без электричества. Об этом информирует ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, с 10 до 16 часов свет пропадет в домах в Университетском городке и в ЖК «Резервный квартал». На некоторых улицах этого района электроэнергии не будет с 9 до 17 часов.
Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на сетях. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus