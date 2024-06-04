04 июня 2024, 15:33
Два земельных участка выставлены на торги в Петрозаводске
В столице Карелии пройдет аукцион по земельным участкам на Древлянке и Голиковке
В Петрозаводске выставлены на торги два земельных участка. Они располагаются на Древлянке и Голиковке, сообщает пресс-служба мэрии города.
По данным городской администрации, один из участков находится в районе улицы Повенецкой. Второй - на улице Хейкконена. Оба участка предназначены для хранения транспорта.
Аукцион по этому вопросу состоится 26 июня. Заявки принимаются до 16 часов 21 июня. // Фото «Петрозаводск говорит»