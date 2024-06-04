Два земельных участка выставлены на торги в Петрозаводске

В Петрозаводске выставлены на торги два земельных участка. Они располагаются на Древлянке и Голиковке, сообщает пресс-служба мэрии города.

По данным городской администрации, один из участков находится в районе улицы Повенецкой. Второй - на улице Хейкконена. Оба участка предназначены для хранения транспорта.

Аукцион по этому вопросу состоится 26 июня. Заявки принимаются до 16 часов 21 июня. // Фото «Петрозаводск говорит»