В Карелии утверждена новая территориальная схема обращения с отходами

В новую террсхему включена информация об объекте обработки твердых коммунальных отходов «Первый шаг» (сортировочная линия) мощностью 30 тыс. тонн в год.

Также здесь отражена информация о комплексах по обработке, утилизации и размещению отходов (КПО), которые помогут достичь поставленных целей экономика замкнутого цикла – 100% сортировки отходов и 25% вовлечения вторсырья в хозяйственный оборот.

– КПО «Юг» в Прионежском районе мощностью 180 тыс. тонн в год будет обслуживать южные и центральные районы республики. Поэтапный ввод объекта в эксплуатацию планируется с 2025 года.

– КПО «Север» в Сегежском округе мощностью 40 тыс. тонн в год будет обслуживать северные районы и округа. Он будет построен рядом с существующим мусорным полигоном, который после ввода в эксплуатацию объекта в 2027 году будет рекультивирован.

Новые КПО позволят исключить использование мусороперегрузочных площадок – все отходы региональный оператор будет напрямую доставлять из муниципалитетов на объекты обработки, утилизации и размещения отходов.

Помимо этого, в территориальную схему включена информация о расстановке по муниципальным образованиям (Кондопожского, Пряжинского, Прионежского, Олонецкого, Лахденпохского муниципальных районов, Суоярвского, Питкярантского, Сортавальского муниципальных округов и Петрозаводского городского округа) желтых контейнеров для сбора вторсырья. После ввода в эксплуатацию КПО «Север» северные районы и округа республики будут также вовлечены в оборот вторичного сырья.

По причине санкционных ограничений в новой территориальной схеме исключено применение финской технологии «Хардферм». В Карелии будут использованы современные экологичные технологии по сортировке и переработке отходов. Ввоз мусора из других регионов исключен.