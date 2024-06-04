Мать одиннадцати детей стала почетной жительницей Карелии

Почетными гражданами Карелии стали Любовь Свидерская и Игорь Лейтис. Указ подписали в региональном правительстве в преддверии празднования Дня республики.

Любовь Свидерская – жительница Медвежьегорского района. У нее одиннадцать детей. После смерти супруга женщина воспитывала их одна.

Игорь Лейтис - заслуженный строитель и известный меценат. Он помогал с капремонтом Пуйккольской школы, оборудованием для Калаамской библиотеки, помогал садам и школам, в благоустройстве населенных пунктов Сортавальского района. // фото unsplash.com