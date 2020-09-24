Уроженца Карелии осудят за кражу долларов на теплоходе

Транспортная полиция завершила расследование уголовного дела о краже валюты на теплоходе и вычислила подозреваемого. Им оказался член экипажа.

По сообщению ведомства, в конце июля во время рейса на теплоходе у моториста одной из транспортных компаний Карелии пропала тысяча долларов. Когда отыскать деньги самостоятельно не удалось, мужчина обратился в транспортную полицию.

Выяснилось, что коллега потерпевшего, 40-летний уроженец Пудожского района, во время визита в туалет увидел на полу доллары. Деньги он забрал себе. Вернувшись с вахты, потратил 700 долларов. Когда узнал, что его коллега обратился к правоохранителям, то вернул ему оставшиеся деньги.

Однако стражи порядка возбудили уголовное дело о краже. Его направили на рассмотрение в Медвежьегорский суд.