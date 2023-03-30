Урожайный год на мальчиков выдался в Карелии

«С 1 января 2023 года количество рожденных мальчиков — 389, девочек —351, двоен — 12», — известило 28 марта петрозаводчан информационное табло Республиканского перинатального центра.

Сейчас много говорят о том, что питание мамы до беременности влияет на пол ребенка. Чтобы у будущей мамы родился мальчик, согласно правилам диеты, рекомендуется придерживаться белкового питания.

Если родители хотят девочку, то будущей маме полезно будет употреблять молочные продукты, постное мясо (за исключением колбасных продуктов) рыбу, свежие овощи и фрукты.

Это народные приметы, а вот по мнению ученых, эффективность такой диеты пока не доказана. В качестве регулятора рождаемости мальчиков и девочек выступает сама природа.