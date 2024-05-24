24 мая 2024, 19:35
Уровень рождаемости в Финляндии стал самым низким за 250 лет
В прошлом году в Суоми на свет появились около 43 тысяч малышей
Рождаемость в Финляндии снизилась до рекордного минимума в 2023 году.
В стране родилось всего около 43 тысяч детей, общий коэффициент рождаемости составил 1,26 – это самый низкий показатель за последние 250 лет, сообщает МК со ссылкой на финское статистическое управление.
Почти 16% рождений пришлось на женщин, говорящих на иностранном языке. Средний возраст женщин, родивших первенца, составил 30 лет, а средний возраст мужчин, ставших отцами впервые, 32 года. // фото freepik.com