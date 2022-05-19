Вопрос взаимодействия банков и бизнеса в условиях санкций является актуальным для многих предприятий, особенно после отключения ряда российских банков от системы SWIFT.

У предпринимателей есть возможность вести работу через банки, не отключенные от системы SWIFT, например, Банк Уралсиб.

Данная мера не является непреодолимым препятствием для бизнеса. Как известно сейчас отключено от системы SWIFT несколько банков. В остальных банках, в том числе Уралсиб, валютные платежи осуществляются в штатном режиме. Более того, действуют акции для новых клиентов, переводящих валютные контракты в Уралсиб. Отличительной особенностью офиса банка в Петрозаводске является наличие сотрудника валютного контроля в офисе Банка, который помогает Клиентам решать все возникающие вопросы по сопровождению ВЭД непосредственно "на месте",

— рассказал Николай Макаров, территориальный директор, управляющий ОО «Петрозаводский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Также банкир отметил, что в Уралсибе до конца 2022 года проходит акция «Выгодный ВЭД». Клиенты, которые перевели свой бизнес в сфере внешнеэкономической деятельности на обслуживание в Уралсиб, получают бесплатную услугу валютного контроля на три месяца с момента подключения к акции. Принять участие в ней могут новые, а также действующие клиенты банка, которые не пользовались услугами валютного контроля в банке в течение 2020—2022 годов, — юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

Персональный эксперт Уралсиба поможет бесплатно оформить документы по переводу контракта из другого банка, обеспечит пошаговое сопровождение по сделке,

- добавляет Николай Макаров.

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