Уполномоченный по правам ребенка в Карелии рассказал о громких делах

Участником телевизионного проекта «От первого лица» стал уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. В этом проекте мы рассказываем о самом важном, что происходит в республике. В нашу студию приходят министры, руководители управлений, комитетов, других органов государственной власти.

«Многие жители Карелии убеждены, что уполномоченный по правам ребенка - это такой Аркадий Паровозов, который мчится при каждой опасности и спасает всех. Из-за такого представления я, как и другие чиновники, получаю критику в свой адрес»,

- поделилися с ведущей Мариной Бедорфас Геннадий Сараев.

Детский омбудсмен признался, что иногда хочется пойти с заявлением в суд. Но потом он рассуждает так: «Негатив раздувают несчастные люди, их не ругать нужно, а пожалеть». Жалеть приходится и тех, кто устраивает драки и разборки после уроков. Как правило, всегда находятся те, кто это все снимает на видео. И благодаря тому, что этот контент попадет в соцсети и в СМИ, сторона «зла» становится тоже объектом для защиты.

"В комментариях люди не стесняются в выражениях, а зачинщик конфликта превращается в звезду местного уровня. Сила дает славу".

И тут правозащитник вынужден защищать и нападавшего, и жертву. Геннадий Сараев подчеркнул, что взрослые, которые распространяют такие видео, в том числе и журналисты, становятся соучастниками пропаганды насилия. Буллинг в школах был всегда, вспомним произведение «Чучело», но не было такого количества видеоконтента, как сейчас.

Есть ли у ребенка мнение? Уполномоченный говорит, что есть, но часто мнение - это его желание. А поскольку Конвенция о правах ребенка закрепила детский возраст от 0 до 17 лет, то, как вы понимаете, желания и мнения у детей совсем разные.

И самое главное - конфликт в Пудоже с закрытием ДЮЦ разрешился. Как оказалось, школу не собирались закрывать, а тренеров сокращать. По словам Сараева, шла определенная процедура переоформления документов, так что права детей не нарушили.

Подробнее об этом и других громких делах - в проекте «От первого лица». © "Петрозаводк говорит".