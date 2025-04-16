Нелегальных торговцев ловили на Почтовой площади в Петрозаводске

Представители налоговой, полиции и мэрии ловили нелегальных торговцев на Почтовой площади в столице Карелии.

На двух торговцев налоговая составила административные материалы. Они вели торговлю без государственной регистрации или лицензии.

Представители городских властей выявили три нарушения. Оказалось, что уличные предприниматели вели свою деятельность не в положенном месте. Их привлекут к административной ответственности.

В комментариях посчитали результат такого рейда слишком мягким и предложили действовать более решительно, в частности, арестовывать товар у предпринимателей без документов. © «Петрозаводск говорит»