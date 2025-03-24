24 марта 2025, 17:28
Упавший контейнер перекрыл трассу в Карелии
Движение затруднено по трассе «Сортавала» из-за угодившего в аварию тягача
фото vk.com/id838449689?w=wall838449689_683
Днем 24 марта на трассе «Сортавала» произошло ДТП. У грузовика Volvo опрокинулся прицеп, контейнер вывалился на дорогу. По информации главы Сортавальского округа Сергея Крупина, в ЕДДС о дорожной аварии сообщили в 15:44. Большегруз направлялся в сторону поселка Рауталахти из поселка Мейери.
По словам Крупина, движение приостановлено, дорога перекрыта. Разлива топлива не зафиксировано. Никто не пострадал.
В Госавтоинспекции сообщили, что авария произошла на повороте вблизи поселка Хаапалампи. В полиции сообщили, что движение перекрыто частично, грузовики проехать не могут.