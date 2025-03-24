Вынесен приговор мужчине, убившему свою жену в офисе в Петрозаводске

24 марта председатель Петрозаводского городского суда Денис Катанандов вынес приговор Александру Елину, который обвинялся в похищении и убийстве бывшей супруги. Было предсказуемо, что приговор будет обвинительным. Интрига состояла только в том, какое наказание определит суд.

Гособвинение предлагало лишить Елина свободы на пятнадцать с половиной лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Представитель потерпевшей стороны Татьяна Лиминчук настаивала на более жестком наказании. По ее мнению, Елин не раскаялся в убийстве, а его слова сожаления носили формальный характер.

В итоге мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Исковые требования по гражданским искам постановлено удовлетворить частично, сестре, родителям и детям потерпевшей полагается по 5 миллионов рублей каждому.