12 августа 2022, 17:57
Унесенный ветром зонт пронзил отдыхавшую на пляже женщину
63-летнюю американку доставили в больницу, но она умерла спустя час после происшествия с зонтом
В Южной Каролине пляжный зон унесло ветром, после чего он попал в грудь отдыхавшей 63-летней женщины. О трагедии в городе Гарден-Сити сообщает «Лента.ру». Американка умерла в больнице спустя час после происшествия.
В Штатах ежегодно около трех тысяч человек получают травмы, связанные с пляжными зонтами.
В 2016 году в Вирджинии в результате аналогичного происшествия погибла женщина. После этого сенаторы
призвали пересмотреть требования к пляжным зонтам. (фото unsplash.com, Alessio Rinella)