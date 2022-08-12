12 августа 2022, 17:57
Происшествия

Унесенный ветром зонт пронзил отдыхавшую на пляже женщину

63-летнюю американку доставили в больницу, но она умерла спустя час после происшествия с зонтом

В Южной Каролине пляжный зон унесло ветром, после чего он попал в грудь отдыхавшей 63-летней женщины. О трагедии в городе Гарден-Сити сообщает «Лента.ру». Американка умерла в больнице спустя час после происшествия.

В Штатах ежегодно около трех тысяч человек получают травмы, связанные с пляжными зонтами.

В 2016 году в Вирджинии в результате аналогичного происшествия погибла женщина. После этого сенаторы

призвали пересмотреть требования к пляжным зонтам. (фото unsplash.com, Alessio Rinella)

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Метки: 
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США
зонт