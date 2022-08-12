Девушка на самокате врезалась в 60-летнюю велосипедистку

Самокатчица и велосипедистка столкнулись сегодня в Петрозаводске. Дорожный инцидент произошел в 15:30 в районе дома №48 по улице Пархоменко.

Девушка на самокате наехала на 60-летнюю велосипедистку на тротуаре. Самокатчица уехала, а вот пожилая женщина дальше двигаться не смогла. Ей потребовалась помощь врачей. Какие травмы получила петрозаводчанка, еще уточняется. На место аварии вызвали и полицию. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев произошедшего по телефону 71-59-00. (фото Госавтоинспекция)