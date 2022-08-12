Водитель пытался съехать с кольца, но столкнулся с КамАЗом

Сегодня днем на кукковском кольце в Петрозаводске столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Инцидент запечатлела камера наблюдения CityLink, запись опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз».

Оба участника ДТП двигались по кольцу. Легковушка попыталась съехать с кольца, но сделала это прямо перед КамАЗом. В итоге грузовик ее задел, машину развернуло. Транспортные средства получили механические повреждения. (фото скриншот)