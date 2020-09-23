«Ростелеком» рассказал, как «умные» технологии могут обезопасить жилье

А вы в курсе, что происходит дома, когда вас там нет? Система безопасности и комфорта жилья «Умный дом» с комплектом датчиков проинформирует хозяев о событиях во всех помещениях квартиры: от прихожей до ванной комнаты. Если же хотите не только получать уведомления, но и видеть картинку в режиме реального времени, можно дополнить «Умный дом» камерами видеонаблюдения.

Как работают датчики?

Детекторы на датчиках моментально реагируют на соответствующий «раздражитель» (движение в доме, открытие дверей или окон, возникновение возгорания или протечки воды, изменения температуры и влажности), после чего оперативно оповещают владельцев жилья с помощью push-уведомления, SMS или сообщения на e-mail.

Датчики беспроводные и функционируют на базе низкочастотного радиопротокола z-wave, которому не мешают соседние сети, а контроллер – «мозг» умного дома, необходимый для управления и настройки устройств, работает от сети Wi-Fi любого провайдера.

Какие датчики безопасности доступны в системе «Умный дом»?

Список датчиков и устройств регулярно расширяется. В настоящий момент в систему входят:

датчики открытия, которые можно установить на входную дверь и окна;

датчик движения, который реагирует на предметы, излучающие тепло, и определяет перемещение даже в полной темноте;

датчик дыма, способный оповестить о задымлении и возгорании, будет полезен на кухне;

датчик протечки сообщит о прорыве водопроводной трубы, поврежденном шланге стиральной машины или внезапном затоплении. Проинформирует он и об изменении влажности в помещениях;

умная розетка поможет дистанционно управлять включенной в нее бытовой техникой. Волнуетесь, что забыли выключить дома утюг – теперь это не проблема. Просто дистанционно отключите подачу тока в розетке с помощью приложения на смартфоне или планшете;

умная лампочка позволит управлять интенсивностью света и дистанционно включит/выключит освещение в доме или в квартире.

Все устройства компактного размера, легко снимаются и монтируются в комнатах, кухнях, гаражах, кладовках и прочих помещениях. К одному контроллеру «Умного дома» можно подключить до 230 датчиков.

Как управлять «Умным домом»?

Управлять системой и следить за происходящим в доме можно с помощью удобного мобильного приложения «Видеонаблюдение и Умный дом Ростелеком». Оно доступно для загрузки в AppStore и Google Play.

В приложении доступны все события, о которых информируют датчики хозяев жилья, в том числе и записи с камер наблюдения. Все данные хранятся в облачном хранилище «Ростелекома» и надежно защищены от постороннего вмешательства.

Узнать подробнее о системе «Умный дом» и оформить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» или по бесплатному круглосуточному номеру 8 800 1000 800.

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