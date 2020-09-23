ПФР расскажет жителям Карелии об электронных сервисах

25 сентября Отделение Пенсионного фонда по РК проведет вебинар по вопросам пенсионного законодательства. Он будет посвящен электронным сервисам ПФР. Мероприятие пройдет в группе Пенсфонда во «ВКонтакте».

Специалист ПФР расскажет жителям Карелии, какие услуги можно получить через сайт Пенсионного фонда, какую информацию можно увидеть в личном кабинете гражданина на сайте ПФР, как открыть личный кабинет на сайте и т.д.

Вебинар начнется в 15 часов 25 сентября. Свои вопросы жители республики могут направить заранее.