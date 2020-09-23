23 сентября 2020, 12:41
ПФР расскажет жителям Карелии об электронных сервисах
Пенсионный фонд проведет вебинар по вопросам пенсионного законодательства
25 сентября Отделение Пенсионного фонда по РК проведет вебинар по вопросам пенсионного законодательства. Он будет посвящен электронным сервисам ПФР. Мероприятие пройдет в группе Пенсфонда во «ВКонтакте».
Специалист ПФР расскажет жителям Карелии, какие услуги можно получить через сайт Пенсионного фонда, какую информацию можно увидеть в личном кабинете гражданина на сайте ПФР, как открыть личный кабинет на сайте и т.д.
Вебинар начнется в 15 часов 25 сентября. Свои вопросы жители республики могут направить заранее.