Умершего на реке в Карелии мужчину никак не могут опознать

Полиция Пряжинского района продолжает работу по установлению личности мужчины, труп которого был найден 30 мая 2006 года. Об этом сообщает ПСО «Доброспас».

По данным источника, тело было найдено на реке Важеозерка. При этом отмечается, что смерть человека могла наступить за несколько лет до обнаружения останков.

Биологический возраст этого человека - 33-60 лет. Рост 160-175 сантиметров. Вероятно у мужчины имелся шрам на переносице, отсутствовали два передних зуба. Нейросеть восстановила возможную внешность умершего.

Всех, кто узнал этого человека, просят звонить по номерам телефонов: +7 929 171 0510, +7 906 206 9895, 8 81456 329 60, 8 81456 312 39. или 02 (с мобильного - 102). // Фото «Петрозаводск говорит», ПСО «Доброспас»