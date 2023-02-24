24 февраля 2023, 14:24
Автомобиль выбросило на тротуар после ДТП на Кукковке
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на улице Ровио
Сегодня в 12:14 в Петрозаводске на пересечении улиц Ровио и Парфенова произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как поворачивавший налево автомобиль не пропустил машину, двигавшуюся в прямом направлении. Произошло столкновение, после которого одно из транспортных средств выбросило на тротуар.
В результате аварии автомобили получили механические повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink