Умерла звезда популярного в СССР сериала «Долгая дорога в дюнах»

В возрасте 75 лет скончалась советская и латышская актриса театра и кино Лилита Озолиня. Зрителю она известна по главной роли Марты в сериале «Долгая дорога в дюнах».

Актриса умерла 5 июня, сообщает МК со ссылкой на театр «Дайлес», в котором служила актриса.

Лилита Озолиня дебютировала в кино в 1967 году. В 1980 году снялась в сериале «Долгая дорога в дюнах», который стал популярным в СССР. После распада СССР играла на сценах театра «Дайлес» и Рижского театра русской драмы. // фото скриншот видео kino-teatr.ru