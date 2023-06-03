Умер Филипп Поццо ди Борго, о жизни которого снят фильм «1+1»

В первый день лета скончался 72-летний корсиканский французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго. События из его жизни легли в основу известного фильма «1+1», в котором повествуется о дружбе между богатым парализованным инвалидом и его опекуном. Роли в картине исполнили Франсуа Клюзе и Омар Си. Французская картина вышла в 2011 году. Филипп Поццо ди Борго скончался в Марокко, сообщает РИА Новости.

«Согласившись на адаптацию его истории для фильма «1+1» («Неприкасаемые»), он изменил нашу жизнь и жизнь многих хрупких и уязвимых людей. Мы сохраним в памяти образ этого достойного, мужественного, скромного человека. Нам будет не хватать его юмора и интеллекта», - высказались о смерти бизнесмена режиссеры фильма.

Филипп Поццо ди Борго родился 14 февраля 1951 года в Тунисе. В 1993 году во время параглайдинга с ним произошел несчастный случай, в результате бизнесмен остался парализованным. // фото РИА Новости/ AFP 2023 / DPA/Britta Pedersen