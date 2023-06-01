Умер актер Серхио Кальдерон, сыгравший в «Пиратах Карибского моря»

В возрасте 77 лет скончался мексиканский актер Серхио Кальдерон, сыгравший в десятках фильмов. Актер скончался в больнице в Лос-Анджелесе 31 мая, сообщает RT со ссылкой на американское издание The Hollywood Reporter.

Актер засветился в таких фильмах как «Люди в черном» (говорящая голова на палке из первой части), «Крушение рейса номер 7», «На том стоим», «Знакомство с Факерами 2», «Руины», «Пираты Карибского моря: На краю света», где исполнил роль одного из пиратских баронов – капитана Вильянуэву, а также других картинах. // фото unsplash.com/ РИА Новости