31 мая 2023, 21:44
Россиян предупредили о странах, где можно подхватить опасные инфекции
Роспотребнадзор: от некоторых заразных болезней нет доступных вакцин
В некоторых странах есть большая вероятность заразиться инфекциями, от которых доступных вакцин сейчас нет. Планируя поездки, надо это учитывать, предупредили в Telegram-канале Роспотребнадзора.
- В первую очередь, это страны Южной Америки и Африки, где распространены малярия, лихорадка денге и чикунгунья. Также последние две инфекции распространены в Юго-Восточной Азии и на островах Карибского бассейна,
- сказано в сообщении.
Чтобы не заболеть малярией, нужно еще до въезда принимать профилактические средства, а также во время пребывания в стране и некоторое время после возвращения. // фото: www.freepik.com