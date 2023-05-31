Россиян предупредили о странах, где можно подхватить опасные инфекции

В некоторых странах есть большая вероятность заразиться инфекциями, от которых доступных вакцин сейчас нет. Планируя поездки, надо это учитывать, предупредили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

- В первую очередь, это страны Южной Америки и Африки, где распространены малярия, лихорадка денге и чикунгунья. Также последние две инфекции распространены в Юго-Восточной Азии и на островах Карибского бассейна,

- сказано в сообщении.

Чтобы не заболеть малярией, нужно еще до въезда принимать профилактические средства, а также во время пребывания в стране и некоторое время после возвращения. // фото: www.freepik.com