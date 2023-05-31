Georgian Airways расширила список рейсов в Европу

На самолетах авиакомпании Georgian Airways можно будет улететь в большее количество европейских стран. О расширении географии рейсов грузинский перевозчик сообщил на своем сайте.

После разрешения в мае прямых авиаперелетов в Грузию компания запустила транзит из Москвы в Вену и Париж с пересадкой в Тбилиси.

Теперь транзитные рейсы из столицы России будут осуществляться на Кипр (Ларнака), в Австрию (Вена и Грац), Нидерланды (Амстердам), Францию (Париж, Нанси), Германию (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Грецию (Салоники), Израиль (Тель-Авив), Италию (Неаполь, Милан), Саудовскую Аравию (Джуф, Даммам). // фото: Georgian Airways