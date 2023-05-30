Новая магнитная буря обрушится на Землю

На этой неделе Землю накроет магнитная буря уровня G1 – самой слабой из пяти категорий. Но даже такая буря может вызвать незначительные сбои систем энергоснабжения, повлиять на маршруты миграции птиц и животных.

По прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря разыграется 2 июня. Следующий геомагнитный шторм возможен в середине месяца.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков давал советы пожилым и метеозависимым людям, а также имеющим хронические и сердечно-сосудистые заболевания.

«Отрицательное воздействие в дни магнитных бурь можно снизить, если соблюдать режим сна, уменьшить физическую и стрессовую нагрузку. В такие дни нужно больше гулять на свежем воздухе или уехать на природу», - советовал руководитель регионального Минздрава. // фото unsplash.com