30 мая 2023, 09:02
Побит рекорд по количеству людей на орбите Земли
В космосе сейчас одновременно находятся 17 человек
Побит рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на орбите Земли. Сейчас их 17, сообщает РИА Новости.
Сегодня утром стартовал китайский корабль «Шэньчжоу-16». На нем трое тайконавтов летят к китайской орбитальной станции «Тяньгун», где уже находятся трое их соотечественников.
На МКС сейчас работают 11 человек. Там находятся экипажи российского корабля «Союз МС-23», американского Crew Dragon, а также частной миссии компании Axiom Space AX-2.
Предыдущий рекорд был установлен 16 сентября 2021 года. Тогда в космосе находились одновременно 14 человек. // Фото: unsplash.com