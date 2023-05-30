Побит рекорд по количеству людей на орбите Земли

Побит рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на орбите Земли. Сейчас их 17, сообщает РИА Новости.

Сегодня утром стартовал китайский корабль «Шэньчжоу-16». На нем трое тайконавтов летят к китайской орбитальной станции «Тяньгун», где уже находятся трое их соотечественников.

На МКС сейчас работают 11 человек. Там находятся экипажи российского корабля «Союз МС-23», американского Crew Dragon, а также частной миссии компании Axiom Space AX-2.

Предыдущий рекорд был установлен 16 сентября 2021 года. Тогда в космосе находились одновременно 14 человек. // Фото: unsplash.com