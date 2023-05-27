Российский турист погиб в Таиланде на глазах у своей жены

В Таиланде 52-летний россиянин утонул в море на глазах своей жены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По информации источника, трагедия произошла ранним утром в субботу, 27 мая. Российские туристы пошли на пляж Патонга на острове Пхукет, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Женщина осталась на берегу, а ее муж зашел в воду и поплыл в сторону от берега. Через некоторое время россиянка увидела, что ее супруг тонет, но помочь ему ничем не смогла, поскольку тот находился далеко от берега. Предполагается, что мужчина потерял ориентацию в высоких волнах и утонул.

Тело погибшего, выброшенное на берег, обнаружили в 7:45 местные жители, которые позвонили в полицию. Медики констатировали смерть россиянина.

Полицейские намерены еще раз побеседовать с супругой погибшего, чтобы выяснить обстоятельства трагедии. Однако уже сейчас они практически уверены, что речь идет о несчастном случае. // Фото: unsplash.com