Умерла трехкратная олимпийская чемпионка Тамара Пресс

Трехкратная чемпионка Олимпийских игр Тамара Пресс умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта РФ.

Знаменитая отечественная спортсменка занималась легкой атлетикой. В 1960 году на Олимиаде в Риме Пресс взяла золото в толкании ядра и серебро в метании диска. Через 4 года на Играх в Токио спортсменка выиграла золотые медали в обеих дисциплинах.

Помимо этого, Тамара Пресс три раза побеждала на чемпионате Европы, многократно выигрывала чемпионаты СССР. Легкоатлетка установила множество рекордов мира и Олимпиад.

В министерстве спорта выразили соболезнования родным и близким спортсменки. Фото ria.ru