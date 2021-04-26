Минтруд дал рекомендации по отпускам с 4 по 7 мая

Минтруд РФ рекомендует работодателям не продлевать отпуска сотрудникам, взявшим их с 4 по 7 мая. Об этом пишет РИА Новости.

Если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных указом нерабочих дней не продлевается,

- говорится в сообщении ведомства.

Поскольку в период нерабочих дней работникам сохраняется зарплата, норма рабочего времени не уменьшается, отметили в Минтруде.

Нерабочие дни, установленные указом президента РФ Владимира Путина, относятся к отработанному времени как у тех работников, кто выходил на работу в этот период, так и у тех, кто был в режиме нерабочих дней с сохранением заработной платы. Фото govoritufa.ru