26 апреля 2021, 18:47
Минтруд дал рекомендации по отпускам с 4 по 7 мая
Отпуска россиянам из-за внезапных майских каникул не продлят
Минтруд РФ рекомендует работодателям не продлевать отпуска сотрудникам, взявшим их с 4 по 7 мая. Об этом пишет РИА Новости.
Если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных указом нерабочих дней не продлевается,
- говорится в сообщении ведомства.
Поскольку в период нерабочих дней работникам сохраняется зарплата, норма рабочего времени не уменьшается, отметили в Минтруде.
Нерабочие дни, установленные указом президента РФ Владимира Путина, относятся к отработанному времени как у тех работников, кто выходил на работу в этот период, так и у тех, кто был в режиме нерабочих дней с сохранением заработной платы. Фото govoritufa.ru