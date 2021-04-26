26 апреля 2021, 18:21
Россия

Синоптик рассказал о погоде в майские праздники и летом

Лето на большей части европейской территории России будет чуть теплее климатической нормы

До конца апреля россиянам не стоит ждать тепла. Но с приходом мая в стране потеплеет. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, слова которого передает «Комсомольская правда».

«До конца апреля серия североатлантических циклонов продолжит поставлять нам порции облаков и осадков. Причем не только дождей. В темное время суток иногда даже будут наблюдаться вкрапления мокрого снега», - отметил специалист. По его словам, начало мая будет теплее, но о плюс 20 градусах, которые наблюдались неделю назад, речи нет.

Тишковец добавил, что во второй части майских праздников ситуация будет более-менее стабилизироваться. «Может быть, мы даже выйдем на норму - плюс 15-20 градусов ко Дню победы», - сказал он.

Лето на большей части европейской территории России будет чуть теплее климатической нормы. Причем чем севернее, тем положительное отклонение будет более значимым, заключил Тишковец. Фото fg24.ru

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погода
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