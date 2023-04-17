Умерла известный в Карелии врач Людмила Криницина

На 78-м году жизни скончалась заслуженный врач РФ Людмила Криницина. Как сообщили в карельском Минздраве, она долго и тяжело болела, известный врач скончалась в клинике в Петербурге.

В 1971 году Криницина окончила медфак ПетрГУ, работала в Беломорской ЦРБ, заведующей родильным отделением. Затем последовала клиническая ординатура, в 1977 году Людмила Криницина стала работать в Родильном доме №1. Здесь она проработала 45 лет - врачом акушером-гинекологом, заведующей родильным отделением, заместителем главврача по лечебным вопросам, начальником клинико-экспертного отдела.

«Ее работу отличали трудолюбие, деловитость, принципиальность, чуткость к пациентам, и на протяжении всей жизни она демонстрировала это молодым докторам»,

- отзывались о Людмиле Кринициной коллеги.

Сотрудники и пациенты ценили ее за профессионализм, милосердие, доброжелательность, чуткое и внимательное отношение к людям. С ее помощью появились на свет тысячи детей, и тысячи семей вспоминают Людмилу Криницину с благодарностью.

Криницина имеет почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия (КАССР)», награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, имеет почетные грамоты Минздрава Карелии, Петрозаводска. // фото пресс-служба регионального Минздрава