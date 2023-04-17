Гастроэнтеролог назвала куриный шашлык самым полезным

Шашлык из курицы является самым полезным из всех его видов, считает гастроэнтеролог клиники «Мой медицинский центр» Ольга Листопадова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала россиянам об особенностях приготовления любимого многими блюда.

Врач назвала куриное мясо самым щадящим для организма. Она посоветовала использовать только лук, специи и минеральную воду для его приготовления на мангале или гриле. Нужно воздержаться от добавления уксуса, соусов, маринадов, содержащих консерванты и сахар.

«От пива тоже необходимо отказаться. Эти напитки раздражают слизистую желудка, провоцируют вздутие», - говорит гастроэнтеролог.

Что касается более жирного мяса, его обильное употребление приведет к обострению болезней печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, уверена врач. Кроме того, шашлыки из грубой и твердой пищи запрещены для людей с язвенной болезнью желудка. // Фото: freepik.com.