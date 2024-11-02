02 ноября 2024, 19:37
Умерла актриса из сериала «Слово пацана»
Лидия Ильина исполнила роль бабушки одного из героев в российском проекте о молодежных группировках
На 78 году жизни умерла актриса Лидия Ильина, сообщают «Аргументы и факты».
Актриса сыграла бабушку Ералаша, роль которого исполнил Ярослав Могильников, в криминальном сериале «Слово пацана».
Также Ильина появлялась в сериалах «Интерны», «Вампиры средней полосы» и других проектах. Актрису похоронят на Люберецком кладбище. // фото unsplash.com/ David Monje