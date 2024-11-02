02 ноября 2024, 18:43
Оператора связи требуют наказать за незаблокированный звонок мошенника
Злоумышленники позвонили жительнице Карелии, звонок не был заблокирован, и взломали ее профиль на портале Госуслуги
Телефонные мошенники смогли обвести вокруг пальца жительницу Карелии. Прокуратура требует привлечь к ответственности сотового оператора.
Мошенники смогли дозвониться до жительницы Суоярви, звонок с подменного номера не был заблокирован. Неизвестные получили доступ к аккаунту женщины на Госуслугах.
В отношении оператора сотовой связи завели дело об административном правонарушении по статье о «неисполнении оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи». Наказывать или нет будет решать суд. // фото Freepik.com