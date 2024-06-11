Умерла актриса из популярных российских сериалов

В Санкт-Петербурге умерла российская актриса Вера Высочина. Ей было 74 года. О смерти артистки сообщили в театре имени Андрея Миронова.

Причины смерти актрисы не раскрываются. Прощание с ней прошло 10 июня. Коллеги, друзья и родственники простились с Высочиной в одном из крематориев Северной столицы.

Вера Высочина известна широкому зрителю по ролям в сериалах. Она снималась в таких проектах как «Чужой», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Побег». // Фото: freepik.com / Mdjaff