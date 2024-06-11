11 июня 2024, 07:40
Самолет потерпел крушение в российском регионе
Экипаж самолета Су-34 погиб в результате катастрофы в Северной Осетии
В Северной Осетии потерпел крушение военный самолет Су-34. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
По данным источника, авиакатастрофа произошла в горах в ходе учебно-тренировочного полета. В результате крушения экипаж воздушного судна погиб. На земле разрушений нет. Отмечается, что в самолете находились два пилота.
На место крушения вылетела комиссия ВКС. По предварительной версии, причиной случившегося стала техническая неисправность. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev