Самолет потерпел крушение в российском регионе

В Северной Осетии потерпел крушение военный самолет Су-34. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным источника, авиакатастрофа произошла в горах в ходе учебно-тренировочного полета. В результате крушения экипаж воздушного судна погиб. На земле разрушений нет. Отмечается, что в самолете находились два пилота.

На место крушения вылетела комиссия ВКС. По предварительной версии, причиной случившегося стала техническая неисправность. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev