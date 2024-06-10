Стилист назвал модный предмет гардероба на это лето

Российский стилист Александр Рогов назвал модный предмет гардероба на лето 2024 года. Пост об этом появился в его Telegram-канале.

Как отметил эксперт, в этом сезоне будут популярны мерч-футболки разных расцветок. Свои слова он подкрепил снимками звезд, которые носили мерч-футболки с джинсами, шортами и брюками.

«Модная заметка. Если у вас нет мерч-футболки, то это срочно надо исправлять! Носите с чем угодно - с классическими вещами, романтичными или гранжевыми!», - посоветовал Рогов. // Фото: unsplash.com / Parker Burchfield