Врач назвал простой способ взбодриться утром

Российский врач и ведущий программы «Жить здорово!» Михаил Коновалов раскрыл способ взбодриться по утрам. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Так, Коновалов посоветовал россиянам для бодрости делать зарядку. По его словам, это помогает даже лучше, чем кофе.

Эксперт добавил, что утренняя физическая нагрузка помогает улучшить память человека и концентрацию внимания. // Фото: unsplash.com / Davidcohen