10 июня 2024, 19:19
Трассу «Кола» перекроют на два часа во вторник
Мост через Свирь разведут 11 июня в Ленинградской области
Во вторник, 11 июня, в Ленинградской области остановится движение по трассе «Кола». Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».
По данным учреждения, около Лодейного Поля с 10:30 до 12:30 будет разведен мост через Свирь для проведения технических работ. В это время движение на 236-м километре федеральной магистрали будет перекрыто.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. // Фото «Петрозаводск говорит»