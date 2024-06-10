Трассу «Кола» перекроют на два часа во вторник

Во вторник, 11 июня, в Ленинградской области остановится движение по трассе «Кола». Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

По данным учреждения, около Лодейного Поля с 10:30 до 12:30 будет разведен мост через Свирь для проведения технических работ. В это время движение на 236-м километре федеральной магистрали будет перекрыто.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. // Фото «Петрозаводск говорит»