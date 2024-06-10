Утвержден срок индексации пенсий работающих пенсионеров

Пенсии работающих пенсионеров в России проиндексируют 1 февраля 2025 года. Такой срок утвержден правительством, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

Сейчас в России насчитывается около 7,8 миллиона работающих пенсионеров. Глава кабмина призвал создавать условия, чтобы такие люди продолжали трудиться и делиться опытом с молодыми специалистами.

Мишустин подчеркнул, что индексация должна пройти без сбоев и быть максимально удобной, чтобы людям не пришлось самостоятельно подавать никакие документы. // Фото «Петрозаводск говорит»