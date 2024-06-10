Умерла девушка, попавшая в реанимацию после нанесения татуировки

В Санкт-Петербурге умерла 24-летняя девушка, которая попала в реанимацию после тату-сеанса. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, беда случилась с петербурженкой 2 июня. Она вызвала мастера на дом для нанесения татуировки. Перед сеансом ей ввели обезболивающее. Доза новокаина оказалась чрезмерной - почти сразу девушке стало плохо. Скорая помощь доставила ее в реанимацию одной из больниц.

Врачи в течение недели боролись за жизнь пострадавшей, но спасти ее не удалось. Девушка умерла.

Оценку действиям тату-мастера дадут следователи. // Фото: unsplash.com / Mat Napo