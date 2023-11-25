Умерла актриса из популярных российских сериалов

В Санкт-Петербурге умерла актриса Наталия Дмитриева. Ей было 78 лет. О кончине исполнительницы сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что актриса ушла из жизни после продолжительной болезни.

Наталия Дмитриева много снималась в кино и сериалах. На ее счету роли в сериалах «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», в фильмах «Бумбараш», «Уходя уходи» и других. // Фото: freepik.com / Mdjaff