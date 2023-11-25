Мужчину убили из-за карточного долга в российском городе

В Астрахани 42-летний мужчина убил приятеля из-за карточного долга. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, вечером 22 ноября компания из четырех мужчин выпивала в одной из городских квартир. Внезапно между двумя участниками застолья возникла ссора, связанная с карточным долгом. Мужчина, который остался должен, получил смертельные удары ножом.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан. // Фото: unsplash.com / Inês Ferreira