Популярный российский телеведущий начал борьбу с раком

Российский телеведущий Николай Дроздов обратился в одну из больниц Москвы с жалобами на сильную слабость. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 86-летний профессор рассказал врачам, что почти не встает с постели. В стационаре он пробыл один день. Терапия дала результат, и ведущего «В мире животных» решили отпустить домой.

В начале октября у Николая Дроздова диагностировали рак второй стадии. Он прошел курс химиотерепии, после чего ему и стало хуже. Сейчас лечение ведущего продолжается. // Фото: unsplash.com / Hush Naidoo Jade Photography