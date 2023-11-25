Собака искусала женщину и ребенка в российском регионе

В Одинцово собака бойцовской породы напала на улице на ребенка и женщину. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 ноября. Собака гуляла с хозяином, при этом была без намордника и поводка. Внезапно пес набросился на четырехлетнюю девочку, которая играла на детской площадке. Досталось и ее няне.

С ранами лица ребенок и женщина были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. // Фото: unsplash.com / Arun Narayanan